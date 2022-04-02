Названы три лучших продукта для снижения холестерина

Для хорошего самочувствия необходимы не только активность и физический труд, но и правильный рацион.

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Исследование ученых помогло выявить наиболее эффективные продукты по борьбе с «плохим» холестерином.

Как пишет «МедикФорум» со ссылкой на результаты эксперимента, такими продуктами оказались фасоль, баклажаны и артишок.

Клетчатка, белок, хлорогеновая и фолиевая кислоты, огромное количество полезных минералов в составе этих продуктов способствует снижению уровня общего холестерина в плазме и уменьшает количество липопротеинов небольшой плотности.