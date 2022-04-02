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2 часа назад

Названы три лучших продукта для снижения холестерина

Inc-News

Для хорошего самочувствия необходимы не только активность и физический труд, но и правильный рацион.

Названы три лучших продукта для снижения холестерина
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование ученых помогло выявить наиболее эффективные продукты по борьбе с «плохим» холестерином.

Как пишет «МедикФорум» со ссылкой на результаты эксперимента, такими продуктами оказались фасоль, баклажаны и артишок.

Клетчатка, белок, хлорогеновая и фолиевая кислоты, огромное количество полезных минералов в составе этих продуктов способствует снижению уровня общего холестерина в плазме и уменьшает количество липопротеинов небольшой плотности.

При этом медики уточняют, что, несмотря на всю полезных указанных продуктов, они не должны заметно преобладать над другой пищей. Рацион должен быть не только здоровым, но и во всех отношениях сбалансированным.

Здоровье,
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