Диетолог назвала полезные свойства хурмы

В полезных свойствах хурмы рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Об этом сообщается на сайте «Москва 24».

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Эксперт отметила, что хурма содержит в большом количестве витамины C, P и PP, которые положительно влияют на сосуды.

Также в хурме много витаминов группы В, которые необходимы для поддержания работы нервной системы, и витамина А - он несет пользу для глаз.

Королева добавила, что хурма способна повышать уровень сахара в крови, в связи с чем ей не рекомендуется злоупотреблять больным сахарным диабетом.