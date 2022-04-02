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3 часа назад

Диетолог назвала полезные свойства хурмы

runews24.ru

В полезных свойствах хурмы рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Об этом сообщается на сайте «Москва 24».

Диетолог назвала полезные свойства хурмы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперт отметила, что хурма содержит в большом количестве витамины C, P и PP, которые положительно влияют на сосуды.

Также в хурме много витаминов группы В, которые необходимы для поддержания работы нервной системы, и витамина А - он несет пользу для глаз.

Королева добавила, что хурма способна повышать уровень сахара в крови, в связи с чем ей не рекомендуется злоупотреблять больным сахарным диабетом.

Не рекомендуется употреблять в пищу хурму людям с патологией ЖКТ и детям до четырёх лет. так как хурма содержит танины, которые придают вяжущее свойство.

Здоровье,Маргарита Королева,
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