Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
6 часов назад

Трихолог объяснила выпадение волос весной

Lenta.ruиещё 2

Основной и главной причиной выпадения волос весной является авитаминоз. Такое объяснение в разговоре с «Вечерней Москвой» дала врач-трихолог Ольга Симонова.

Трихолог объяснила выпадение волос весной
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, к началу весны накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов отражается на организме. Однако это не единственный фактор, влияющий на состояние волос.

Так, Симонова уточнила, что на густоту и рост волосяного покрова оказывает влияние неустойчивый температурный режим — из-за сужения капилляров волосы перестают получать полезные витамины и начинается выпадение.

Кроме того, весной могут обостряться психические расстройства, усиливается стресс, начинаются гормональные колебания. Трихолог отметила, что выпадение волос может затронуть как женщин, так и мужчин.

Симонова напомнила, что на некоторых стадиях облысения восстановить волосы возможно лишь методом пересадки, поэтому стоит внимательно относиться к их состоянию, чтобы обратиться к специалисту как можно раньше. Она также рекомендовала не заниматься самолечением.

Ранее трихологи из Англии раскрыли главные причины выпадения волос у женщин. По их данным, чаще всего это происходит из-за хронического стресса, внезапной потери веса и изменений в питании. Еще одной причиной проблем с волосами может быть слишком тугое перетягивание резинкой. Негативно на состоянии также могут сказаться высокая температура тела, дефицит железа и витаминов, беременность и заболевания щитовидной железы.

Здоровье,Ольга Симонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители