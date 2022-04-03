Трихолог объяснила выпадение волос весной

Основной и главной причиной выпадения волос весной является авитаминоз. Такое объяснение в разговоре с «Вечерней Москвой» дала врач-трихолог Ольга Симонова.

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По словам специалистки, к началу весны накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов отражается на организме. Однако это не единственный фактор, влияющий на состояние волос.

Так, Симонова уточнила, что на густоту и рост волосяного покрова оказывает влияние неустойчивый температурный режим — из-за сужения капилляров волосы перестают получать полезные витамины и начинается выпадение.

Кроме того, весной могут обостряться психические расстройства, усиливается стресс, начинаются гормональные колебания. Трихолог отметила, что выпадение волос может затронуть как женщин, так и мужчин.

Симонова напомнила, что на некоторых стадиях облысения восстановить волосы возможно лишь методом пересадки, поэтому стоит внимательно относиться к их состоянию, чтобы обратиться к специалисту как можно раньше. Она также рекомендовала не заниматься самолечением.