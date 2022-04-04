Названа основная причина отложения жира на спине и руках

— Аппетит усиливается, вы с ним не справляетесь. Несмотря на сбалансированное питание и физические нагрузки, человек замечает, что вес не уходит, а стоит на месте. Возникает логический вопрос: что не так? А проблема как раз в работе гормонов, удерживающих накопленные объемы. Помимо кортизола, это могут быть гормоны щитовидной железы — они дополнительно задерживают жидкость в организме и дают увеличение веса. Растет ваша масса также при нарушении функций половых желез.