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1 час назад

Эндокринолог назвал основную причину отложения жира на спине и руках

Вечерняя Москва

Отложение жира на руках и спине, а также на некоторых верхних участках туловища — это признак образования избыточного количества кортизола в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эндокринолог Влад Щербаков.

Названа основная причина отложения жира на спине и руках
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, гормональное ожирение, которое проявляется образованием избыточной массы тела на отдельных участках фигуры, может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме:

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— Такой процесс связан с большой выработкой гормонов надпочечника — кортизола. А избыток этого гормона приводит не только к отложению жировой массы на верхних частях туловища, но и к повышению артериального давления, ожирению, образованию растяжек на животе и боковых участках. Более того, возникает риск развития сахарного диабета.

Собеседник отметил, что такая клиническая картина может также наблюдаться у людей, которые стараются правильно питаться и вести здоровый образ жизни:

— Аппетит усиливается, вы с ним не справляетесь. Несмотря на сбалансированное питание и физические нагрузки, человек замечает, что вес не уходит, а стоит на месте. Возникает логический вопрос: что не так? А проблема как раз в работе гормонов, удерживающих накопленные объемы. Помимо кортизола, это могут быть гормоны щитовидной железы — они дополнительно задерживают жидкость в организме и дают увеличение веса. Растет ваша масса также при нарушении функций половых желез.

Однако эксперт уточнил, что именно надпочечники помимо кортизола вырабатывают еще 40 видов гормонов, которые каким-либо образом влияют на вес человек. Чтобы определить, почему жировые массы продолжают откладываться на верхней части тела, нужно обратиться к эндокринологу:

— Собираются анализы у пациента, ему назначается специальная диета, снижающая калорийность. Врач выписывает метаболические препараты и помимо коррекции питания могут быть предложены физические нагрузки.

В отдельных случаях, когда ситуация особенно тяжелая, специалисты назначают пациенту также препараты с жиросжигательной рецептурой. У детей также может возникать эта проблема, если не начать лечение, у ребенка могут произойти нарушения в период полового созревания, заключил эксперт.

Здоровье,
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