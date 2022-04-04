Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
4 апреля

Врач рассказала, чем заменить соль гипертоникам

Москва24иещё 4

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.

Врач рассказала, чем заменить соль гипертоникам
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Людям с гипертонической болезнью не следует есть соленую еду, поскольку она еще больше повышает давление, предупреждает специалист.

Однако пища без каких-либо добавок зачастую бывает не так вкусна.

"Если мы употребляем продукты без соли и каких-либо добавок, мы будем чувствовать пресный вкус. Еда свою миссию выполнит, но мы не получим удовлетворения от приема пищи",

– говорит Соломатина.

Диетолог добавила, что можно использовать как острые, так и неострые приправы.

"Они улучшают пищеварение, дают нам полную картину ощущений и удовлетворение. Мы будем быстрее наедаться и насытимся меньшим количеством еды без последствий: ожирения, диабета и прочего",

– подчеркнула эксперт.

Здоровье,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители