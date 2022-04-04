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1 час назад

Диетолог развеял миф о сжигающих жир продуктах

Inc-News

Диетолог развеял миф о сжигающих жир продуктахНе только выпечка и сладости способны провоцировать лишний вес, но и знаменитые «легкие» продукты.

Диетолог развеял миф о сжигающих жир продуктах
Фото: Inc-NewsInc-News

Сжигающими жир продуктами многие специалисты называют авокадо, орехи, бананы, йогурты, оливковое масло и ряд других.

Между тем, как считает диетолог Энкарни Перес, с пользой этих продуктов для похудения далеко не все так однозначно.

Многие из них сами по себе калорийные и при неумеренном потреблении дают обратный эффект. А если их еще употреблят совместно, о похудении можно и вовсе забыть.

Например, небольшой «легкий» салат с авокадо, яйцами, грецкими орехами, тунцом и с заправкой оливковым маслом дает сразу полторы тысячи калорий, что почти равно дневной норме при похудении.

Поэтому специалист советует употреблять так называемые «легкие» продукты с той же умеренностью, что и остальную пищу.

«Поедая их в большой количестве мечтающий похудеть человек сам того не осознавая лишь прибавляет в весе»,

- предупреждает диетолог.

Здоровье,
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