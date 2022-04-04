Диетолог назвала 5 правил быстрого похудения

Любое из этих правил станет эффективным только в связке со всеми остальными.
Известный в Индии врач-диетолог Ручика Батра рассказала о пяти главных факторах, которые помогают добиться быстрого сброса лишних килограммов.
В первую очередь специалист указала на необходимость постоянной жизненной активности и физического труда, а также напомнила о важного полноценного сна.
Что касается питания, здесь медик советует минимизировать потребление сахара и жареной пищи, а также делать равномерные перерывы между приемами пищи.
Помимо этого диетолог призывает помнить водном балансе для организма и выпивать в день примерно три-четыре литра жидкости.
По уверению Батры, в таких условиях организм сам начнет стремительно избавляться от лишнего жира - но при условии соблюдения всех перечисленных правил одновременно.