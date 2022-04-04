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50 минут назад

Диетолог назвала секреты правильного питания для здорового сна

Lenta.ru

Диетолог программы My Fitness Pal Стефани Нельсон раскрыла секреты правильного питания, которые помогут наладить здоровый сон. Она рассказала об этом в интервью изданию Cnet.

Названы секреты правильного питания для здорового сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, главными врагами качественного отдыха ночью являются десерты, алкоголь, жирная пища, кофеин, сладкие напитки и ночные развлечения. Основными секретами здорового сна диетолог назвала сбалансированный ужин, состоящий из богатых белком и углеводами с высоким содержанием клетчатки продуктов, а также продуктов, способствующих умеренной выработке серотонина.

«Еда с большим количеством сахара или жира плохо сказывается на сне. Но лечь спать голодным — тоже не идеальный вариант, — добавила Нельсон. — Чтобы не заснуть с урчащим желудком, можно съесть что-то небольшое с высоким содержанием клетчатки и белка: банан с арахисовым маслом, горсть ягод с йогуртом, миндаль или другие орехи, немного овсянки или творога».

По словам Нельсон, употребление неправильных продуктов в неподходящее время является основной причиной ухудшения качества сна, необходимого для поддержания физического и психического здоровья. В свою очередь, после бессонной ночи повышается шанс сделать плохой выбор меню на день. В итоге, по мнению диетолога, человек попадает в замкнутый круг: начинает мало спать и выбирать вредную еду. К тому же плохой сон может привести к нарушению гормонального баланса, что вызовет голод: люди, которые спят меньше, как правило, едят больше.

«Взаимосвязь между сном и питанием очень сложна. На любой биологический процесс, включая сон, влияет концентрация питательных веществ в организме, — комментирует Нельсон. — Так, высокий уровень сахара в крови сказывается на энергии, что может помешать уснуть. Другие питательные вещества воздействуют на нейротрансмиттеры, облегчающие расслабление».

Здоровье,
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