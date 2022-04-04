Названы секреты правильного питания для здорового сна

«Еда с большим количеством сахара или жира плохо сказывается на сне. Но лечь спать голодным — тоже не идеальный вариант, — добавила Нельсон. — Чтобы не заснуть с урчащим желудком, можно съесть что-то небольшое с высоким содержанием клетчатки и белка: банан с арахисовым маслом, горсть ягод с йогуртом, миндаль или другие орехи, немного овсянки или творога».

По словам Нельсон, употребление неправильных продуктов в неподходящее время является основной причиной ухудшения качества сна, необходимого для поддержания физического и психического здоровья. В свою очередь, после бессонной ночи повышается шанс сделать плохой выбор меню на день. В итоге, по мнению диетолога, человек попадает в замкнутый круг: начинает мало спать и выбирать вредную еду. К тому же плохой сон может привести к нарушению гормонального баланса, что вызовет голод: люди, которые спят меньше, как правило, едят больше.