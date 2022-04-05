Названы десять повышающих риск развития целлюлита факторов

Увеличение жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке, которые выглядят как чередующиеся бугорки и впадины в области живота, бедер и ягодиц, чаще встречается у женщин с избыточным весом, утверждает диетолог.

«Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска»,

Врач отметила, что на часть факторов, повышающих риск появления целлюлита, повлиять невозможно. Это гиперэстрогенемия — повышенное содержание в организме половых гормонов эстрогенов и их производных, длительный менструальный цикл (30-32 дня), а также генетическая предрасположенность к изменениям в работе яичников. Однако другие из них вполне поддаются корректировке: курение, прием гормональных контрацептивов, ожирение, высококалорийный рацион, стресс, гиподинамия. Также, по мнению специалиста, к развитию целлюлита склонны сидящие на диетах женщины.