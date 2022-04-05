Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала десять повышающих риск развития целлюлита факторов

Lenta.ru

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Инна Заикина назвала десять факторов, повышающих риск развития целлюлита у женщин. Ее список приводит издание «Доктор Питер».

Названы десять повышающих риск развития целлюлита факторов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Увеличение жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке, которые выглядят как чередующиеся бугорки и впадины в области живота, бедер и ягодиц, чаще встречается у женщин с избыточным весом, утверждает диетолог.

«Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска»,

— предупредила Заикина.

Врач отметила, что на часть факторов, повышающих риск появления целлюлита, повлиять невозможно. Это гиперэстрогенемия — повышенное содержание в организме половых гормонов эстрогенов и их производных, длительный менструальный цикл (30-32 дня), а также генетическая предрасположенность к изменениям в работе яичников. Однако другие из них вполне поддаются корректировке: курение, прием гормональных контрацептивов, ожирение, высококалорийный рацион, стресс, гиподинамия. Также, по мнению специалиста, к развитию целлюлита склонны сидящие на диетах женщины.

«Если не уделять внимания этому косметическому дефекту, в дальнейшем может нарушаться локальный кровоток и лимфоток, появляться отечность тканей»,

— предостерегла Инна Заикина.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители