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5 часов назад

Перечислены мешающие сбросить вес привычки

Lenta.ruиещё 2

Американские диетологи Лиза Янг и Триста Бест назвали стресс и неправильные пищевые привычки худеющих проблемами, которые мешают им сбросить вес. Мнение специалистов приводит издание Eat This, Not That!

Перечислены мешающие сбросить вес привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Янг, при похудении следует обратить внимание на размеры порций фастфуда и нездоровой пищи, такой как шоколад или газированная вода. Это связано с тем, что вредная еда с высоким содержанием сахара, соли и жира может способствовать накоплению избыточного жира в области живота.

Диетолог также советует выделять достаточное время для сна и избегать стресса. Дело в том, что стресс может увеличить количество абдоминального жира из-за повышения уровня гормона кортизола. По мнению Янг, стресс и недостаток сна могут также спровоцировать переедание.

Диетолог Триста Бест отмечает, что необходимо добавлять в салат легкие заправки вместо жирных. «Лучше полностью отказаться от заправок с высоким содержанием жира или использовать в качестве заправки лимонный сок или уксус, чтобы уменьшить количество жира, которое вы употребляете», — объясняет она.

Здоровье,Лиза Янг,
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