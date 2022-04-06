Перечислены мешающие сбросить вес привычки

Американские диетологи Лиза Янг и Триста Бест назвали стресс и неправильные пищевые привычки худеющих проблемами, которые мешают им сбросить вес. Мнение специалистов приводит издание Eat This, Not That!

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По словам Янг, при похудении следует обратить внимание на размеры порций фастфуда и нездоровой пищи, такой как шоколад или газированная вода. Это связано с тем, что вредная еда с высоким содержанием сахара, соли и жира может способствовать накоплению избыточного жира в области живота.

Диетолог также советует выделять достаточное время для сна и избегать стресса. Дело в том, что стресс может увеличить количество абдоминального жира из-за повышения уровня гормона кортизола. По мнению Янг, стресс и недостаток сна могут также спровоцировать переедание.