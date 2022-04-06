Какие ванны приносят пользу на самом деле: советует эксперт

Любые ванны имеют показания и противопоказания. И если мы говорим о лечебном эффекте, они должны быть все-таки назначены врачом-физиотерапевтом, потому что для многих людей с гипертонией, заболеванием сосудов, длительное нахождение в ванной противопоказано.



Ванны можно разделить на несколько категорий. Первые — ванны, которые обладают лечебным эффектом. Самые популярные из них — это контрастные ванны, то есть две ванны, нахождение в которых идет с определенной периодичностью времени. В одной вода более холодная, в другой более теплая. Это вызывает сужение и расслабление сосудов и усиливает кровоток.



Вторая категория ванн — ванны с солью: с морской, пищевой. Они используются для людей с заболеванием суставов. Они направлены на то, чтобы вывести из организма лишнюю влагу. Это тоже необходимо при определенных группах заболеваний: остеоартрозы, проблемы, связанные с остеохондрозом позвоночника.



Еще одна категория — ванны с гидромассажем. Они захватывают все тело и обладают вакуумной стимуляцией, оказывая положительное воздействие на организм человека. Также сейчас пользуются популярностью добавки в ванну с аромамаслами. Такие процедуры полезны, но дают больше успокоительный или расслабляющий эффект.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"