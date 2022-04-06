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6 апреля

Какие ванны приносят пользу на самом деле: советует эксперт

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

По поводу пользы принятия ванн с добавками (и это мы сейчас не про бокал вина в руках) ходит слишком много ничем не подтвержденной информации. Чем могут быть опасны ванны и какие из них приносят пользы на самом деле, читайте в материале «Рамблера».

Какие ванны приносят пользу на самом деле: советует эксперт
Фото: Кадр из фильма "Игра на понижение"Кадр из фильма "Игра на понижение"
Любые ванны имеют показания и противопоказания. И если мы говорим о лечебном эффекте, они должны быть все-таки назначены врачом-физиотерапевтом, потому что для многих людей с гипертонией, заболеванием сосудов, длительное нахождение в ванной противопоказано.

Ванны можно разделить на несколько категорий. Первые — ванны, которые обладают лечебным эффектом. Самые популярные из них — это контрастные ванны, то есть две ванны, нахождение в которых идет с определенной периодичностью времени. В одной вода более холодная, в другой более теплая. Это вызывает сужение и расслабление сосудов и усиливает кровоток.

Вторая категория ванн — ванны с солью: с морской, пищевой. Они используются для людей с заболеванием суставов. Они направлены на то, чтобы вывести из организма лишнюю влагу. Это тоже необходимо при определенных группах заболеваний: остеоартрозы, проблемы, связанные с остеохондрозом позвоночника.

Еще одна категория — ванны с гидромассажем. Они захватывают все тело и обладают вакуумной стимуляцией, оказывая положительное воздействие на организм человека. Также сейчас пользуются популярностью добавки в ванну с аромамаслами. Такие процедуры полезны, но дают больше успокоительный или расслабляющий эффект.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Специалист считает, что абсолютно бесполезные ванны — это те, куда добавляются шипучие разноцветнее бомбочки, чтобы придать воде цвет, запах и добиться пены. Прокофьев отмечает, то зачастую мы видим даже негативное влияние от использования этих ванн, так как у человека возникают аллергические реакции на добавки в воду.

Врачи не рекомендуют принимать ванну дольше получаса. Тем, кто любит понежиться в ванне, стоит помнить, что длительное пребывание в воде нарушает гидролипидный слой кожи. Если хотите сделать ванну действительно полезной, лучше дополнительно проконсультируйтесь с врачом.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Здоровье,
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