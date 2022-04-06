Привычки, которые могут привести к ожирению

Врач-диетолог ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева рассказала о привычках, которые могут привести к ожирению. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

Так, например, просмотр телевизора или соцсетей во время еды вредит организму. Дело в том, что когда человек отвлекается, его мозг хуже реагирует на сигналы о чувстве сытости. В итоге можно съесть больше, чем нужно. Кроме того, во время просмотра телевизора или кино часто потребляется большое количество вредной еды: чипсов, газировки и прочего.