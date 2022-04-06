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2 часа назад

Привычки, которые могут привести к ожирению

Твоя Газета

Врач-диетолог ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева рассказала о привычках, которые могут привести к ожирению. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

Привычки, которые могут привести к ожирению
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Так, например, просмотр телевизора или соцсетей во время еды вредит организму. Дело в том, что когда человек отвлекается, его мозг хуже реагирует на сигналы о чувстве сытости. В итоге можно съесть больше, чем нужно. Кроме того, во время просмотра телевизора или кино часто потребляется большое количество вредной еды: чипсов, газировки и прочего.

Врач отметила, что полезнее всего принимать пищу, не отвлекаясь на другие дела. При этом имеется в виду не только просмотр кино, а также чтение новостей и рабочих чатов.

Здоровье,
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