Диетолог рассказала, сколько воды в день надо пить

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, сколько воды в день нужно пить. В частности, в ходе беседы с «Пятым каналом» Кононенко развеяла миф о пользе двух литров воды в день.

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Кононенко объяснила: в сутки человеку нужно до 40 миллилитров воды на килограмм веса. Считается не только собственно вода, но и жидкость в чае, кофе, супе и фруктах. Поэтому диетолог советует выпивать не пресловутые 2 литра, а около 1,5 литров воды в сутки.

Что будет, если пить больше? Диетолог отмечает, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями избыток воды может привести к скачку артериального давления. Сосуды не успевают расширяться, чтобы соответствовать объему циркулирующей крови.

Кроме того, не рекомендуется пить сразу много воды людям с дефицитом белка: лишняя жидкость мешает его усвоению. Наконец, водорастворимые витамины и микроэлементы будут быстрее выводиться из организма.

«Особенно если пить сразу большое количество воды — от 200 до 500 миллилитров за раз», — заключает доктор.