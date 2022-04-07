Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте

Американские диетологи назвали несколько приемов, помогающих похудеть людям среднего и старшего возраста. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

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Врач Сэнди Юнан Брихо советует людям в возрасте не увлекаться сложными новомодными диетами. Как правило, они требуют строгих ограничений, которые нужно соблюдать достаточно долго, а это не так уж просто. Брихо считает, что нужно поступать наоборот: не убирать из рациона какие-то продукты, а добавлять в него ту здоровую еду, которая нравится.

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Брихо предлагает при похудении следовать правилу «половины тарелки», при котором половину съедаемого составляют овощи. «Если наполнять половину тарелки овощами, вам не понадобится дополнительная порция макарон с фрикадельками, чтобы насытиться», — объясняет она. По ее словам, это правило не только поможет быстрее насытиться здоровой пищей, но обеспечит организм множеством полезных веществ.

Диетолог Джесси Федер советует сократить порции, так как с годами люди часто становятся менее подвижными. Из-за этого большие порции могут стать причиной набора лишнего веса в среднем возрасте.

Диетолог Кэти Томашко утверждает, что во время каждого приема пищи человек должен потреблять 25-30 граммов белка. По мнению эксперта, это позволит надолго насытиться и поспособствует росту мышечной массы, что очень важно для людей в возрасте.

Также Томашко призывает всегда носить с собой бутылку воды, чтобы иметь возможность в любой момент утолить жажду. Она считает, что достаточный уровень жидкости в организме крайне важен для здоровья.

Врач Джанет Коулман рекомендует максимально сократить потребление сахара. «Даже такие, казалось бы, полезные продукты, как йогурт и хлопья для завтрака, иногда содержат очень много лишнего сахара», — утверждает она. По ее словам, лучше заменить сладости на фрукты и особенно — ягоды. Это позволит значительно уменьшить потребление лишних калорий.