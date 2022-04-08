Для некоторых из нас слова "уснул как младенец" кажутся несбыточной мечтой. Говорят, чтобы побыстрее уснуть, нужно убрать подальше гаджеты, расслабиться, включить спокойную музыку. Но иногда все это не работает, а времени на бессонные кувыркания в кровати совсем нет.

Смотрите видео, чтобы узнать о способе уснуть за одну минуту, который также называют "Китайская собака". Эта техника улучшает кровообращение и снимает напряжение с шеи. Об этом рассказал пользователь TikTok @egor_zazog, опытный тренер и специалист по физической культуре и спорту.