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1 час назад

Как избавиться от лишних килограммов без спорта и диет

Inc-News

Бытует мнение, что процесс похудения – это полный лишений и страданий период времени.

Как избавиться от лишних килограммов без спорта и диет
Фото: Inc-NewsInc-News

Между тем, медики считают такое суждение заранее ошибочным. Именно страх перед потенциальными страданиями и отпугивает многих людей от того, чтобы сбросить лишний вес. Хотя все можно сделать намного проще и даже в радость.

Во-первых, голодать и лишать себя еды совсем не обязательно. Просто нужно перейти на менее калорийную пищу растительного происхождения – с включением в рацион большого количества фруктов и овощей.

Во-вторых, ставить перед собой тарелки с едой меньшего размера. И на них половину еды должны составлять овощи.

И, в-третьих, не надо пугать себя изматывающими тренировками и мучительно выискивать в своем плотном графике время для помещения спортзала.

Достаточно небольшой зарядки с утра, легкой пробежки или, если уж совсем некогда, увеличения хождения пешком. Хотя бы на работу и обратно.

Эксперты утверждают, что при таком вполне жизнерадостном ритме жизни килограммы потихоньку начнут уходить.

Здоровье,
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