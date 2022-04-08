Как избавиться от лишних килограммов без спорта и диет

Бытует мнение, что процесс похудения – это полный лишений и страданий период времени.

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Между тем, медики считают такое суждение заранее ошибочным. Именно страх перед потенциальными страданиями и отпугивает многих людей от того, чтобы сбросить лишний вес. Хотя все можно сделать намного проще и даже в радость.

Во-первых, голодать и лишать себя еды совсем не обязательно. Просто нужно перейти на менее калорийную пищу растительного происхождения – с включением в рацион большого количества фруктов и овощей.

Во-вторых, ставить перед собой тарелки с едой меньшего размера. И на них половину еды должны составлять овощи.

И, в-третьих, не надо пугать себя изматывающими тренировками и мучительно выискивать в своем плотном графике время для помещения спортзала.

Достаточно небольшой зарядки с утра, легкой пробежки или, если уж совсем некогда, увеличения хождения пешком. Хотя бы на работу и обратно.