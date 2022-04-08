Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Диетологи раскрыли главный секрет японских долгожителей

Inc-News

Важным оказалось не то, что мы употребляем в пищу, а количество съеденного.

Диетологи раскрыли главный секрет японских долгожителей
Фото: openlongevityopenlongevity

Япония является одним из лидеров в мире по продолжительности жизни. Соответственно здесь много людей, доживающих до ста и более лет. Японские пенсионеры немало времени посвящают спорту и прогулками, а культ еда у них – это вообще святое дело.Но, как показало исследование диетологов из США, дело оказалось даже не в их здоровом и сбалансированном рационе, а в хитрой схеме, которую применяют многие их них за столом.

Называется она «восемьдесятдвадцать» и состоит в том, чтобы на каждой тарелке после приема пищи оставлять пятую часть блюда несъеденной.И ведь работает, судя по статистике, согласно которой именно в Японии насчитывается едва ли не самое большое число долгожителей в мире.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители