Диетологи раскрыли главный секрет японских долгожителей

Важным оказалось не то, что мы употребляем в пищу, а количество съеденного.
Япония является одним из лидеров в мире по продолжительности жизни. Соответственно здесь много людей, доживающих до ста и более лет. Японские пенсионеры немало времени посвящают спорту и прогулками, а культ еда у них – это вообще святое дело.Но, как показало исследование диетологов из США, дело оказалось даже не в их здоровом и сбалансированном рационе, а в хитрой схеме, которую применяют многие их них за столом.
Называется она «восемьдесятдвадцать» и состоит в том, чтобы на каждой тарелке после приема пищи оставлять пятую часть блюда несъеденной.И ведь работает, судя по статистике, согласно которой именно в Японии насчитывается едва ли не самое большое число долгожителей в мире.