Диетологи раскрыли главный секрет японских долгожителей

Япония является одним из лидеров в мире по продолжительности жизни. Соответственно здесь много людей, доживающих до ста и более лет. Японские пенсионеры немало времени посвящают спорту и прогулками, а культ еда у них – это вообще святое дело.Но, как показало исследование диетологов из США, дело оказалось даже не в их здоровом и сбалансированном рационе, а в хитрой схеме, которую применяют многие их них за столом.