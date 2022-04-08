Диетолог рассказала, кому нельзя есть зелень

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала гражданам не злоупотреблять зеленью при обострении проблем с ЖКТ и при мочекаменной болезни. Кроме того, стоит ограничить потребление зелени людям с повышенной свертываемостью крови и аллергией.

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По словам специалиста, в зелени содержится клетчатка, которая может усугубить течение заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Обычно зелень исключается из рациона при различных воспалениях, так как она может усугубить проблему.

Эксперт обратила внимание на то, что в ревене, укропе, щавеле и шпинате содержатся оксалаты, поэтому их не стоит есть при мочекаменной болезни. Употребление слишком большого количества зелени может также привести к образованию тромбов, так как она способствует свертыванию крови.

"Влияет на свертываемость практически вся зелень, просто какая-то в большей, а какая-то в меньшей степени. Например, можно выделить петрушку", — отметила она в комментарии Москве 24.

Кроме того, в зелени могут содержаться нитраты, поэтому не стоит есть много этого продукта детям и беременным.