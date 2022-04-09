Как домашние животные помогают улучшить самочувствие

Мы все слышали о психотерапевтической кушетке и о динамике между клиентом и его психотерапевтом. Но, возможно, менее известной является все более популярная пет-терапия. И нет, это не терапия для вашего питомца — это относительно новое явление терапии для людей, в котором участвуют животные

Эти вмешательства с участием животных (AAI), в которых также участвует обученный специалист-человек, оказываются полезными для людей всех возрастов, приводя к значительному снижению физиологических реакций на стресс, таких как частота сердечных сокращений, и связанных с ними эмоций, таких как тревога. Это давний и широко признанный факт, что люди всех возрастов могут извлечь выгоду из партнерства с животными. Нет никаких сомнений в том, что кошки, собаки и другие домашние животные неизмеримо улучшают нашу жизнь — от радости связи человека и животного до общения и улучшения психического здоровья.

express-novosti.ru

Но за последние десять лет или около того животные начали помогать людям в условиях, удаленных от дома, например, в больницах и домах престарелых, а также в школах, университетах, тюрьмах и реабилитационных центрах. Например, отделение неотложной помощи больницы Королевского университета в Саскачеване, Канада, принимает собак-терапевтов (и их дрессировщиков) с 2016 года.

Недавнее исследование, проведенное в больнице, было направлено на то, чтобы выяснить, повлияла ли терапия собак на самочувствие пациентов, большинство из которых (около 70%) были госпитализированы и ожидали больничной койки, и все они испытывали боль. Каждый из них в дополнение к обычному больничному уходу провел десятиминутное общение с собакой из скорой помощи Святого Иоанна.

С помощью подробного психометрического опроса исследователи оценивали пациентов непосредственно перед визитом, сразу после него и через 20 минут после него. Они были воодушевлены, обнаружив, что пациенты сообщили о значительном уменьшении боли, беспокойства и депрессии после визита собаки-терапевта, а также об улучшении общего самочувствия. Терапия с участием собак также помогло снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Кошки и лошади также помогают

За последние десять лет кошки также присоединились к движению AAI и использовались в школах и домах престарелых для улучшения самочувствия. Было доказано, что простое присутствие кошки улучшает настроение и уменьшает чувство одиночества. Игра с кошкой и физический контакт посредством поглаживания и объятий могут вызвать чувство спокойствия, особенно у детей и ослабленных пожилых пациентов, находящихся на длительном уходе.

На самом деле, даже мурлыканье кошки может принести эмоциональное облегчение, особенно когда мы чувствуем стресс. Так, одно исследование — с пациентами, живущими с хронической возрастной инвалидностью в доме престарелых, — показало, что у тех, кому был назначен сеанс кошачьей терапии три раза в неделю в течение шести недель, наблюдалось улучшение симптомов депрессии и значительное снижение артериального давления.

Терапия с помощью лошади особенно полезна для молодых людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем и поведением. Во многих случаях те, кому не помогла традиционная, основанная на беседах терапия, могут получить пользу, особенно повышенное чувство спокойствия и эмоционального контроля, при участии в терапии лошадей, во время которой они учатся общаться с лошадьми и ухаживать за ними. Точно так же терапевтическая верховая езда приносит физическую и эмоциональную пользу детям с ограниченными возможностями, помогая улучшить их равновесие, осанку и зрительно-моторную координацию. Это также может помочь детям научиться доверять и стать более социально осведомленными.

express-novosti.ru

Было показано, что лечебная верховая езда улучшает симптомы посттравматического стрессового расстройства и у взрослых. А иппотерапия, при которой нет верховой езды, а вместо этого кормление, уход и ведение лошади, может помочь людям переработать и изменить негативное поведение, например, связанное с зависимостью.

Почему домашние животные — хорошие терапевты

Построение отношений и социальных связей посредством общения и человеческого взаимодействия является ключевой частью поддержания и улучшения нашего психического здоровья. Животные, предоставленные сами себе, также работают над поддержанием и укреплением эмоциональных отношений и связей с другими людьми. Нам очень повезло, что, когда речь идет о собаках, кошках и лошадях, эта тенденция распространяется и на людей, если мы ведем себя так, как удобно животным.

Наука показала, что животные также могут понимать, что происходит в нашем взаимодействии с ними. Лошади могут читать и настраиваться на человеческие эмоции. Они могут даже узнавать о человеке, наблюдая за тем, как он взаимодействует с другой лошадью, и соответствующим образом корректировать свое поведение — например, чаще приближаться к человеку и прикасаться к нему, если кажется, что он испытывает дискомфорт рядом с другой лошадью. Исследования с собаками и кошками показали, что они тоже могут читать и реагировать на язык нашего тела, выражение лица и голос.