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1 час назад

Диетолог Ковальков посоветовал отказаться от трехразового питания

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, что схема трехразового питания не всегда работает. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Диетолог посоветовал отказаться от трехразового питания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, число приемов пищи в день при похудении должно зависеть от потребностей и задач, которые нужно выполнить в течение дня. Без перерывов в питании процесс жиросжигания запускаться не будет, поэтому лучше есть пореже — например, отказаться от завтрака.

«Кто придумал такое правило — завтракать? — вопрошает Ковальков. — У каждого закона есть автор. А кто автор этого? Ни один диетолог под этим правилом не подписался».

Он посоветовал придерживаться сбалансированного и индивидуального питания.

Ковальков отметил, что если придерживаться системы дробного питания, то инсулин в организме будет вырабатываться постоянно, поскольку это происходит всякий раз, когда в организм поступает еда.

«Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, постепенно исчезает. Бывает даже такой диагноз, как "диабет пожилых людей", когда у человека эта "бочка" иссякает и ему нужно подкалывать инсулин. Если мы будем краник открывать почаще, то инсулин закончится побыстрее»,

— объясняет он.

Здоровье,Алексей Ковальков,
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