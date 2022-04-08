Диетолог посоветовал отказаться от трехразового питания

По мнению эксперта, число приемов пищи в день при похудении должно зависеть от потребностей и задач, которые нужно выполнить в течение дня. Без перерывов в питании процесс жиросжигания запускаться не будет, поэтому лучше есть пореже — например, отказаться от завтрака.