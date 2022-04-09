Диетологи назвали 5 плюсов воды с лимоном для здоровья

Лимонный напиток – это сегодня не просто модный тренд, но и серьезная поддержка организма.
Американские ученые провели исследования с целью выявить пользу воды с лимоном, которая сейчас стала очень популярной в мире.
Результат эксперимента показал, что лимонная вода – это не только веяние моды, но и эффективная помощь в укреплении иммунитета, что снижает риск развития многих заболеваний. Помимо этого такой напиток эффективно поддерживает питьевой баланс, защищая от обезвоживания, улучшает функциональность сердечно-сосудистой системы, снижает риск образования камней в почках, а также улучшает микрофлору кишечника.
При этом специалисты предупреждают, что употреблять воду с лимоном нужно в меру, ибо при больших объемах напиток оказать негативное воздействие на эмаль зубов.