Названы причины необходимости восполнения дефицита магния

Член Национальной ассоциации клинического питания, врач-диетолог Людмила Денисенко назвала причины необходимости восполнения дефицита в организме очень важного для жизнедеятельности человека химического элемента — магния. Эксперта процитировала «Комсомольская правда».
В статье отмечается, что магний используется практически каждой клеткой и органом, особенно он важен для сердца, мышц и почек.
«Магний повышает сопротивляемость организма инфекциям, снимает мышечные спазмы, уменьшает менструальные боли и даже содействует выработке допамина, "включающего" сексуальное возбуждение»,
— рассказала Денисенко, отметив, что это далеко не полный список положительных свойств минерала.
Эксперт обратила внимание, что, как бы организм ни боролся за сохранение магния, есть много факторов, повышающих риск развития его дефицита. Среди них — любовь к тяжелой жирной пище, хронический алкоголизм, сахарный диабет и другие хронические заболевания.
Денисенко привела список признаков нехватки магния, которые должны насторожить человека. Таковыми, по ее словам, являются хроническая усталость, постоянное напряжение и стресс, судороги или подергивания мышц, проснувшаяся тяга к сладкому, скачки давления, нарушения сна, дефицит витамина D, повышенная хрупкость костей, приступы головной боли, изжога и запоры.
Диетолог отметила, что в день каждый мужчина должен употреблять от 400 до 420 миллиграммов магния, а женщина — от 310 до 320 миллиграммов. «Магний содержится в очень многих продуктах, так что, по идее, мы должны сполна получать его из пищи. Однако большинство современных людей получают всего чуть больше половины от требуемой нормы этого важного элемента с продуктами, потому что предпочитают промышленно переработанные продукты, где магния уже почти нет», — пояснила Денисенко, посоветовав людям все же включать в рацион богатую магнием пищу, а именно: отруби, кунжут, гречку, миндаль, сою, кедровые орехи, кешью, арбуз, консервированных крабов и многое другое.