Названы причины необходимости восполнения дефицита магния

Эксперт обратила внимание, что, как бы организм ни боролся за сохранение магния, есть много факторов, повышающих риск развития его дефицита. Среди них — любовь к тяжелой жирной пище, хронический алкоголизм, сахарный диабет и другие хронические заболевания.

Диетолог отметила, что в день каждый мужчина должен употреблять от 400 до 420 миллиграммов магния, а женщина — от 310 до 320 миллиграммов. «Магний содержится в очень многих продуктах, так что, по идее, мы должны сполна получать его из пищи. Однако большинство современных людей получают всего чуть больше половины от требуемой нормы этого важного элемента с продуктами, потому что предпочитают промышленно переработанные продукты, где магния уже почти нет», — пояснила Денисенко, посоветовав людям все же включать в рацион богатую магнием пищу, а именно: отруби, кунжут, гречку, миндаль, сою, кедровые орехи, кешью, арбуз, консервированных крабов и многое другое.