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1 час назад

Диетолог предупредила об опасности недобора минимального количества калорий

Мослента

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности недобора минимального количества калорий в день. Ее процитировало интернет-издание NEWS.ru.

Диетолог предупредила об опасности недобора количества калорий
Фото: МослентаМослента

Специалист привела формулу, по которой можно высчитать суточный уровень калорий, необходимый для жизнедеятельности организма человека. По ее словам, нужно измерить свой рост и от этого числа отнять 100. При условии нормального телосложения нужно вычесть еще десять процентов от полученного числа.

«К примеру, ваш рост 165 сантиметров. Вычитаем 100 — получаем 65. Потом отнимаем еще 6,5. Полученная сумма является нормальным весом для вас. Это значение нужно умножить на 24. Для мужчин так и оставляем, для женщин — умножаем на 0,9»,

— рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что полученное в итоге число — это и есть то количество калорий, ниже которого опускаться нельзя. Она добавила, что даже при желании похудеть не стоит постоянно употреблять низкокалорийную еду и питаться одними овощами, потому что организму необходимы жиры. По этой причине Соломатина посоветовала не забывать про яйца и кисломолочные продукты.

Здоровье,Елена Соломатина,
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