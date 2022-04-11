Врачи перечислили пять самых полезных для сердца завтраков

Сбалансированное питание оказывает положительное влияние на здоровье человека. Врачи назвали варианты завтраков, которые помогут уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Здоровым завтраком они назвали овсяную кашу. В ней содержится большое количество клетчатки, витаминов группы В, цинка и магния. Эти питательные вещества помогают работе сердца.

Омлет с овощами по утрам также полезен для организма. Эксперты посоветовали добавить побольше овощей. Подойдут перец, шпинат и лук. Так блюдо станет источником не только белка, но и клетчатки.

Все виды ягод обладают антиоксидантными свойствами, что полезно для работы сердца. Поэтому они хорошо дополнят завтрак. Кроме этого, ягоды богаты железом.

Еще идеально подойдут для утреннего приема пищи овощи и фрукты. В них содержится много клетчатки, витаминов и минералов.