Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Врачи перечислили пять самых полезных для сердца завтраков

Вечерняя Москваиещё 1

Сбалансированное питание оказывает положительное влияние на здоровье человека. Врачи назвали варианты завтраков, которые помогут уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи перечислили пять самых полезных для сердца завтраков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Здоровым завтраком они назвали овсяную кашу. В ней содержится большое количество клетчатки, витаминов группы В, цинка и магния. Эти питательные вещества помогают работе сердца.

Омлет с овощами по утрам также полезен для организма. Эксперты посоветовали добавить побольше овощей. Подойдут перец, шпинат и лук. Так блюдо станет источником не только белка, но и клетчатки.

Все виды ягод обладают антиоксидантными свойствами, что полезно для работы сердца. Поэтому они хорошо дополнят завтрак. Кроме этого, ягоды богаты железом.

Еще идеально подойдут для утреннего приема пищи овощи и фрукты. В них содержится много клетчатки, витаминов и минералов.

Врачи также посоветовали употреблять на завтрак авокадо. Этот плод богат мононенасыщенными жирами. Они снижают уровень «вредного» холестерина в крови, который провоцирует развитие сердечных-сосудистых заболеваний, сообщается на портале Al Jazeera.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители