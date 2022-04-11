Врач подсказал простую формулу расчета идеальной талии

Крисп посоветовал разделить окружность талии на свой рост. Результат от 0,4 до 0,49 будет говорить о том, что ожирения нет. Результат от 0,5 до 0,59, продолжает врач, говорит о возможном риске для здоровья, а от 0,6 — о том, что риск максимальный.