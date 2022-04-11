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1 час назад

Врач подсказал простую формулу расчета идеальной талии

Lenta.ru

Терапевт Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании Пол Крисп подсказал простую формулу расчета идеальной талии. Его слова приводит Daily Mail.

Врач подсказал простую формулу расчета идеальной талии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крисп посоветовал разделить окружность талии на свой рост. Результат от 0,4 до 0,49 будет говорить о том, что ожирения нет. Результат от 0,5 до 0,59, продолжает врач, говорит о возможном риске для здоровья, а от 0,6 — о том, что риск максимальный.

Так, приводит пример доктор, женщина ростом 162 сантиметра с талией окружностью примерно в 73 сантиметра будет считаться британскими врачами здоровой. Однако талия окружностью в 81 сантиметр, говорит Крисп, уже должна стать для нее поводом задуматься о своем здоровье.

Формулу могут использовать мужчины и женщины разных национальностей, уточнил терапевт.

Здоровье,
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