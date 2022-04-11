Эндокринолог рассказала, как есть по вечерам и худеть

— Диетология тогда говорила о том, что есть за четыре часа до сна, то есть после 18:00, лучше не стоит. Сейчас мир поменялся, и многие работают с 13:00 до 22:00, а есть и те, кто на удаленке и работают по своему графику. Если отбой в 00:00, то ужин позднее 20:00 быть не должен. Даже если вы ложитесь спать в 02:00, то ужин у вас должен быть не позднее 22:00. И это нормально — за четыре часа до сна. Снизить вес можно при любом режиме питания, — успокоила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.