Эндокринолог рассказала, как есть по вечерам и худеть

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, как похудеть, если человек любит поесть по вечерам.
По ее словам, система питания и отказ от еды после 18:00 уходит корнями во времена Советского Союза, когда у людей был четкий график труда.
— Диетология тогда говорила о том, что есть за четыре часа до сна, то есть после 18:00, лучше не стоит. Сейчас мир поменялся, и многие работают с 13:00 до 22:00, а есть и те, кто на удаленке и работают по своему графику. Если отбой в 00:00, то ужин позднее 20:00 быть не должен. Даже если вы ложитесь спать в 02:00, то ужин у вас должен быть не позднее 22:00. И это нормально — за четыре часа до сна. Снизить вес можно при любом режиме питания, — успокоила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Есть на ночь лучше белковую пищу и овощи, и чем позднее ужин, тем более легким он должен быть. При употреблении тяжелой пищи возможны повышение инсулина и ухудшение качества сна.
— Завтрак крайне важен для организма, он должен наступать с чувством голода. Мы едим белки, жиры или углеводы. Обед должен быть не ранее чем через 3-4 часа после завтрака. Если пациент лечит инсулинорезистентность или диабет второго типа, то от полдника стоит отказаться, — посоветовала врач.
Также эндокринолог назвала лучший витамин для улучшения памяти и работы мозга.