Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
2 часа назад

Врач дала советы по уходу за кожей лица после макияжа

Lenta.ruиещё 5

Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева дала советы по уходу за кожей лица после макияжа. Она порекомендовала смывать косметику, умываться перед сном и наносить на ночь легкий крем, передает РИА Новости.

Врач дала советы по уходу за кожей лица после макияжа
Фото: PixabayPixabay

«Однако стоит помнить, что и слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH», — объяснила специалист.

Колчева добавила, что из-за отсутствия или не слишком тщательного умывания на коже могут появиться высыпания, например, акне. Однако этот симптом проявляется и по другим причинам, в том числе из-за неправильного образа жизни или гормональных сбоев. Определить его природу и помочь избавиться может только врач, подбирать уход самостоятельно нельзя, напомнила дерматовенеролог.

Специалист рассказала, что дополнительно ухаживать за кожей в течение дня не нужно, за исключением случаев заболеваний. Некоторые люди пользуются термальной водой, обогащенной различными микроэлементами, чтобы освежиться в жаркое время года, однако некоторые ее типы из-за содержания солей вытягивают влагу из кожи, объяснила она, посоветовав смешивать термальную воду с кремами и не использовать летом в чистом виде.

После умывания мицеллярной водой следует нейтрализоваться ее лосьоном или водой, добавила Колчева. Она порекомендовала смывать этим средством водостойкий макияж, после чего протереть лицо тоником.

Ранее врач-дерматовенеролог Людмила Анохина перед потеплением предупредила россиян об опасностях весеннего солнца. Она дала совет защищать все открытые участки тела с начала весны и до середины осени, даже в пасмурные дни.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители