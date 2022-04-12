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2 часа назад

Названы сразу три продукта, продлевающих жизнь

Ferra.ruиещё 2

Российский врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла сразу три важных продукта, которые могут продлить жизнь человека.

Названы сразу три продукта, продлевающих жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Малышева заявила, что полезными для долголетия свойствами обладают красный лук, морковь и петрушка. Так, например, красный лук — чемпион по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ, среди всех овощей. А они, в свою очередь, напрямую защищают наши клетки.

В случае с морковью положительный эффект основан на высоком содержании клетчатки. При этом важно понимать, что речь идёт о высушенных корнеплодах без сахара и без соли.

Петрушка же отличается обильным количеством калия в своём составе. Он отлично справляется с защитой организма от подъёмов артериального давления, что также положительно сказывается на долголетии.

Здоровье,Елена Малышева,
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