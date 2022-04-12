Названы сразу три продукта, продлевающих жизнь

Российский врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла сразу три важных продукта, которые могут продлить жизнь человека.
Малышева заявила, что полезными для долголетия свойствами обладают красный лук, морковь и петрушка. Так, например, красный лук — чемпион по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ, среди всех овощей. А они, в свою очередь, напрямую защищают наши клетки.
В случае с морковью положительный эффект основан на высоком содержании клетчатки. При этом важно понимать, что речь идёт о высушенных корнеплодах без сахара и без соли.
Петрушка же отличается обильным количеством калия в своём составе. Он отлично справляется с защитой организма от подъёмов артериального давления, что также положительно сказывается на долголетии.