Названы сразу три продукта, продлевающих жизнь

Российский врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла сразу три важных продукта, которые могут продлить жизнь человека.

Малышева заявила, что полезными для долголетия свойствами обладают красный лук, морковь и петрушка. Так, например, красный лук — чемпион по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ, среди всех овощей. А они, в свою очередь, напрямую защищают наши клетки.

В случае с морковью положительный эффект основан на высоком содержании клетчатки. При этом важно понимать, что речь идёт о высушенных корнеплодах без сахара и без соли.