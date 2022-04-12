Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
2 часа назад

Малышева назвала три продукта, которые продлят жизнь

Мира Маркина

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире своей телепередачи озвучила, какие продукты необходимо употреблять в пищу, чтобы продлить жизнь.

Малышева назвала три продукта, которые продлят жизнь
Фото: pixabay.compixabay.com

В список таких "чудодейственнных" продуктов питания вошли красный лук, петрушка и морковь.

Красный лук богат флавоноидами (антиоксидантами), которые оказывают противомикробное действие. Помимо прочего, именно красный лук уменьшает риск развития серьезной болезни Альцгеймера.

По уровню пользы с красным луком может сравниться только морковь, обладающая большим количеством клетчатки. Врачи в эфире особо отметили, что речь идет именно о высушенной моркови без добавления соли или сахара. Клетчатка уменьшает уровень холестерина, просто не позволяя ему всасываться в кровь в больших количествах.

Третьим продуктом, который способен продлить жизнь, Малышева назвала петрушку. Она попала в этот список благодаря большому количеству калия в составе, а он необходим для урегулирования повышенного давления. Врачи отметили, что самая большая концентрация калия содержится в замороженной петрушке.

Ранее эндокринолог рассказал о том, как есть по вечерам и не полнеть.

Здоровье,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители