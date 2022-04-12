Малышева назвала три продукта, которые продлят жизнь

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире своей телепередачи озвучила, какие продукты необходимо употреблять в пищу, чтобы продлить жизнь.

Фото: pixabay.com pixabay.com

В список таких "чудодейственнных" продуктов питания вошли красный лук, петрушка и морковь.

Красный лук богат флавоноидами (антиоксидантами), которые оказывают противомикробное действие. Помимо прочего, именно красный лук уменьшает риск развития серьезной болезни Альцгеймера.

По уровню пользы с красным луком может сравниться только морковь, обладающая большим количеством клетчатки. Врачи в эфире особо отметили, что речь идет именно о высушенной моркови без добавления соли или сахара. Клетчатка уменьшает уровень холестерина, просто не позволяя ему всасываться в кровь в больших количествах.

Третьим продуктом, который способен продлить жизнь, Малышева назвала петрушку. Она попала в этот список благодаря большому количеству калия в составе, а он необходим для урегулирования повышенного давления. Врачи отметили, что самая большая концентрация калия содержится в замороженной петрушке.