Психологи перечислили сокращающие жизнь привычки

Издание ETNT собрало высказывания популярных экспертов по поводу сидячего образа жизни и пагубных привычек, которые могут негативно сказаться на здоровье. Психологи и врачи подробно перечислили сокращающие жизнь привычки.

Фото: Unsplash Unsplash

Согласно высказываниям популярного психолога Скотта Би из клиники Кливленда в США, люди настолько привыкли к комфорту и определенному поведению, что вряд ли смогут легко отказаться от этих вредных привычек.

Видео дня

Так, основной негативной привычкой, которая подрывает здоровье, является сидячий образ жизни. Ребекка Сегин, доцент кафедры диетологии Корнеллского университета отмечает, что, если человек постоянно двигается и делает перерывы во время рабочего дня за компьютером, это позитивно влияет на организм и общее самочувствие.

«Малоподвижный образ жизни наносит гораздо больше вреда здоровью, чем многие привыкли думать. Чтобы избежать негативных последствий, нужно находить время и возможности для активности. Даже если вы целый день работаете в офисе, постарайтесь делать перерывы и двигаться», — объяснила она.

Хронический недосып является второй вредной привычкой, отнимающей жизненные силы. Специалист по сну Мэтью Уокер, директор Центра изучения сна человека при Калифорнийском университете в Беркли, считает, что полноценный отдых дает возможность организму восстановиться и перезапустить жизненно важные процессы. Недостаток сна может обернуться не только ухудшением настроения и раздражительностью, но и рядом серьезных заболеваний, включая диабет и болезни сердца.

Многочисленные исследования выявили, что привычка выкуривать большое количество сигарет может «наградить» целым букетом заболеваний и отнять десять лет жизни. Доктор медицинских наук Тимоти Макафи напоминает, что среди заядлых курильщиков смертность остается одной из самых высоких.

«В настоящее время женщины теряют около 11 лет ожидаемой продолжительности жизни, если они регулярно курят. Мужчины при этом теряют около 12 лет», — подытожил эксперт.

Врачи предупреждают, что хронический стресс может сократить продолжительность жизни на клеточном уровне. Доктор медицинских наук Элисса Эпель утверждает, что есть прямая взаимосвязь между стрессом и старением клеток. Человеческий мозг устроен таким образом, чтобы найти способы выживания в любой, даже самой стрессовой обстановке. Другими словами, чем больше человек будет нервничать и тревожиться, тем быстрее мозг запустит процессы, которые предопределяют нормальное старение. В результате теломеры, внешняя часть хромосомы, будут выглядеть так, словно они принадлежат человеку более старшего возраста.

Пятой пагубной привычкой, негативно влияющей на продолжительность жизни, эксперты назвали неспособность любить или одиночество. Отсутствие отношений, по словам бывшего главного хирурга США Вивека Мурти, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, депрессии, повышенной тревожности и может сократить продолжительность жизни на 15 лет. Чтобы сохранить здоровье, повысить производительность и усилить творческий потенциал, необходимо, по рекомендации врача, избавиться от одиночества или как минимум наладить отношения с родителями.