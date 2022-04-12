Столичные психологи раскрыли способы нормализации сна

Прерывистый и тревожный сон не позволяет человеку нормально отдохнуть и восстановить силы. О том, как улучшить качество сна, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Беликова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Она отметила, что стресс, с которым человек сталкивается ежедневно, влияет на его физическое состояние и истощает психоэмоциональный фон.

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— Конечно, организм — система саморегулируемая, при этом нам все равно необходимо о нем заботиться. Если этого не делать и продолжать игнорировать самочувствие, то жизненные ресурсы будут постепенно истощаться. В дальнейшем это может запустить процесс активизации болезней, имеющихся в арсенале нашего тела. Одним из сигналов, который говорит о том, что мы испытываем стресс, можно назвать проблемы со сном,

— рассказала она.

По словам Беликовой, нарушения сна могут быть кратковременными, продолжающимися до шести месяцев, и хроническими — длящимися более полугода. С первыми может столкнуться любой человек из-за смены часового пояса, физического или эмоционального напряжения. Бессонница развивается у людей, которые к ней предрасположены, у пожилых, а также тех, кто испытывает постоянный стресс.

— Такому человеку сложно заснуть. Как только он ложится в постель, желание провалиться в дремоту и сон мгновенно пропадают. Происходит это под влиянием разных факторов: неприятных мыслей, воспоминаний, посторонних звуков, неудобного положения тела,

— пояснила специалист.

Отдых и восстановление нервной системы возможны только при глубокой стадии сна. От качества сна напрямую зависят здоровье и эмоциональное состояние человека.

Психолог перечислила несколько способов, позволяющих быстро заснуть. К ним относится пешая прогулка, которая позволит успокоиться перед сном.

Также перед сном следует принять теплый душ или полежать несколько минут в ванной, что поможет расслабиться. Благотворно влияет на сон, по мнению специалиста, приятный ритуал, которым может быть стакан теплого молока с медом.

Для успокоения человеку также важно восстановить дыхание, которое в тревожном состоянии становится прерывистым и поверхностным. Для этого подойдет дыхание животом.

— Чтобы хорошо отдохнуть ночью, не ешьте тяжелую пищу перед сном, не ложитесь в постель в ярко освещенной комнате, предварительно проветрите помещение. Оптимальная температура — 16–18 градусов. Из спальни уберите телефон и засыпайте вовремя: самый качественный сон — с 22:00 до 24:00,

— уточнила эксперт.