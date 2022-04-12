Врач рассказала, чем опасно похудение при помощи обезжиренного творога

По ее словам, такая диета не является оптимальной из-за содержания в твороге жирорастворимых витаминов А и D, для усвоения которых необходимы жиры.

— Вообще, довольно долго бытовало представление, что любые животные жиры в любых количествах вредны. Однако это миф: такие жиры нам необходимы, главное, чтобы все было в меру. Они нужны для многих процессов: усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других, — отметила Королева.

Сам по себе обезжиренный творог не опасен для здоровья, но полезнее будет употреблять в пищу творог жирностью пять процентов. Любая монодиета чревата не только общим ухудшением самочувствия и упадком сил, но и более серьезными проблемами, вплоть до развития патологических состояний. Поэтому следует добавлять в свой рацион разнообразные полезные продукты, уточнила врач-диетолог во время беседы с «Газетой.ru».