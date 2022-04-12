Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Диетолог развеяла миф о запрете ужина после шести часов вечера при похудении

Lenta.ru

Диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

Диетолог развеяла миф о запрете ужина после шести вечера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна. Она объяснила, что при ненормированном графике неправильно питаться по стандарту, когда завтрак в восемь утра, обед в час дня, а ужин в пять вечера. При выборе режима питания худеющим, по мнению Павловой, нужно отталкиваться от фактического режима дня.

Диетолог объяснила, что время приемов пищи зависит от подъема и отхода ко сну.

«Завтрак должен быть в течение одного-двух часов после пробуждения. Обед должен быть в середине рабочего дня, в то время, когда мы проголодались. Чаще всего люди обедают в 13-15 часов. Ужин за три-четыре часа до сна. То есть чаще всего у них ужин в 18-21»,

— объяснила она.

Павлова добавила, что если работа заканчивается поздно, и человека клонит в сон, то ужинать можно за два часа до сна. При снижении веса, по ее мнению, важно, чтобы ужин содержал в себе белок и клетчатку.

По словам диетолога, для качественного сна желудок не должен быть переполнен.

«Если мы наелись и тут же пошли и легли на бок, то кровообращение перераспределяется таким образом, что большая часть кровотока идет к ЖКТ — активно идут процессы пищеварения»,

— объяснила она.

Здоровье,Ольга Павлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители