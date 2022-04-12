Диетолог развеяла миф о запрете ужина после шести вечера

Диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам диетолога, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна. Она объяснила, что при ненормированном графике неправильно питаться по стандарту, когда завтрак в восемь утра, обед в час дня, а ужин в пять вечера. При выборе режима питания худеющим, по мнению Павловой, нужно отталкиваться от фактического режима дня.

Диетолог объяснила, что время приемов пищи зависит от подъема и отхода ко сну.

«Завтрак должен быть в течение одного-двух часов после пробуждения. Обед должен быть в середине рабочего дня, в то время, когда мы проголодались. Чаще всего люди обедают в 13-15 часов. Ужин за три-четыре часа до сна. То есть чаще всего у них ужин в 18-21»,

— объяснила она.

Павлова добавила, что если работа заканчивается поздно, и человека клонит в сон, то ужинать можно за два часа до сна. При снижении веса, по ее мнению, важно, чтобы ужин содержал в себе белок и клетчатку.

По словам диетолога, для качественного сна желудок не должен быть переполнен.

«Если мы наелись и тут же пошли и легли на бок, то кровообращение перераспределяется таким образом, что большая часть кровотока идет к ЖКТ — активно идут процессы пищеварения»,