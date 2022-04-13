Британка похудела на 70 килограммов благодаря домашней еде

По словам Паттисон, в прошлом она любила еду навынос и потребляла по три тысячи килокалорий в день. Она могла съесть сэндвич с беконом на завтрак, а на обед у нее был еще один сэндвич с беконом или курицей, чипсы, сосиска в тесте и банка Coca Cola. Порой женщина разогревала замороженную пиццу или другие быстрые и простые полуфабрикаты. Такое питание было не только вредным, но и недешевым: переход на домашнюю еду сэкономил ей почти шесть тысяч фунтов стерлингов (670 тысяч рублей) за два года.