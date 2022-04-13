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2 часа назад

Пять причин болей у женщин во время секса

Lenta.ru

Врач-гинеколог Сиямак Салех перечислил пять причин болей у женщин во время секса. На запись в TikTok со списком проблем обратило внимание издание The Sun.

Пять причин болей у женщин во время секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, испытывать боль при соитии женщины могут из-за вагинизма — спазмов, которые возникают в теле в ответ на проникновение, в том числе при попытке введения тампонов, и требуют лечения с психотерапевтом.

Другие психологические причины болей — стресс, депрессия и тревожность, мешающие расслаблению и возбуждению, а следовательно, напоминает доктор, и выделению необходимой для процесса смазки.

Еще одной причиной Салех называет заболевания, передающиеся половым путем, включая хламидиоз, папиллому, гонорею, трихомониаз. Сюда же врач отнес молочницу — грибковое инфекционное заболевание.

Четвертая причина, по словам доктора, — вызванная проблемами с гормонами сухость слизистой оболочки влагалища, часто беспокоящая женщин в период менопаузы и требующая использования лубриканта.

И, наконец, пятая, объясняет Салех — это болезни влагалища, среди которых можно выделить эндометриоз и полипы. Эндометриоз, говорит он, — это хроническое заболевание, когда выстилающие матку изнутри клетки разрастаются снаружи органа, а полипы — это доброкачественные новообразования, также мешающие нормальному проникновению при сексе.

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