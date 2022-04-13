Как уснуть за пять минут

Все мы переживаем периоды стрессовых ситуаций, когда порой уснуть все никак не удается. Особое мучение проблемы со сном доставляют излишне эмоциональным людям, когда любые эмоции – не важно хорошие или плохие – не дают расслабиться и начать отдыхать.

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Настоящим спасением в таких случаях может стать методика, которая помогает уснуть в течение пяти минут. Об этом способе быстро расслабиться Рамблеру рассказал медицинский психолог Сергей Болсун, заведующий кафедрой «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

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Надо лечь на спину, расслабиться. Гармоничному и эффективному расслаблению способствует следующая техника: визуализация луча света, который последовательно «освещает» все части тела.

Начинаем с головы. Все мышцы головы, лица, шеи при этом расслабляются. Затем луч внимания «освещает» шею, плечи, лопатки, грудь… Все мышцы, расслабляются. Потом идет работа с животом, спиной, поясницей. Наконец, бедра, колени, икроножные мышцы, ступни ног… Для новичков в такой методике или для усиления эффекта расслабления можно проговаривать вслух части тела, таким образом усиливая концентрацию на происходящих в них процессах.



На втором этапе надо сделать пять циклов глубоких вдохов и выдохов на четыре счета. Вдохи и выдохи делаются свободно, без усилий и напряжения. Желательно представлять, что на выдохе ты открываешься, а на выдохе – отпускаешь себя, скидывая остатки напряжения.

На следующем этапе необходимо успокоить и отчистить мозг от любых мыслей, которые приходят в голову. Если приходят мысли о прошедшем дне – визуализируем картину дворников, стирающих с лобового стекла автомобиля капли дождя. Так легко стираются все приходящие на ум мысли.

В завершении практики надо сказать себе: «Завтра утром я проснусь в состоянии легкости, бодрости и в прекрасном настроении». Как правило, такой простой методики достаточно для расслабления и спокойного ночного отдыха, эффект не заставляет себя ждать.



В любом случае, для качественного восстановления организма после напряженного дня рекомендуется соблюдать простейшие принципы гигиены сна: ложиться и засыпать в одно и то же время, не злоупотреблять напитками, содержащими кофеин, во второй половине дня, отказаться от обильного ужина. А в вечернее время начать готовить себя ко сну – не пользоваться гаджетами, не читать новостей и не смотреть телевизор, а принять теплую ванну, выпить травяной чай и приглушить свет в комнате.

Если простейшие методы саморегуляции не помогают, а сложности с засыпанием и сном в целом продолжают преследовать необходимо обратиться к соответствующим специалистам. Бессонница может быть симптомом многих заболеваний.