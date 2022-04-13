Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Как уснуть за пять минут

Мира Маркина
эксперт

Все мы переживаем периоды стрессовых ситуаций, когда порой уснуть все никак не удается. Особое мучение проблемы со сном доставляют излишне эмоциональным людям, когда любые эмоции – не важно хорошие или плохие – не дают расслабиться и начать отдыхать.

Как уснуть за пять минут
Фото:  pixabay.com pixabay.com

Настоящим спасением в таких случаях может стать методика, которая помогает уснуть в течение пяти минут. Об этом способе быстро расслабиться Рамблеру рассказал медицинский психолог Сергей Болсун, заведующий кафедрой «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Видео дня

Надо лечь на спину, расслабиться. Гармоничному и эффективному расслаблению способствует следующая техника: визуализация луча света, который последовательно «освещает» все части тела.

Начинаем с головы. Все мышцы головы, лица, шеи при этом расслабляются. Затем луч внимания «освещает» шею, плечи, лопатки, грудь… Все мышцы, расслабляются. Потом идет работа с животом, спиной, поясницей. Наконец, бедра, колени, икроножные мышцы, ступни ног… Для новичков в такой методике или для усиления эффекта расслабления можно проговаривать вслух части тела, таким образом усиливая концентрацию на происходящих в них процессах.

На втором этапе надо сделать пять циклов глубоких вдохов и выдохов на четыре счета. Вдохи и выдохи делаются свободно, без усилий и напряжения. Желательно представлять, что на выдохе ты открываешься, а на выдохе – отпускаешь себя, скидывая остатки напряжения.

На следующем этапе необходимо успокоить и отчистить мозг от любых мыслей, которые приходят в голову. Если приходят мысли о прошедшем дне – визуализируем картину дворников, стирающих с лобового стекла автомобиля капли дождя. Так легко стираются все приходящие на ум мысли.

В завершении практики надо сказать себе: «Завтра утром я проснусь в состоянии легкости, бодрости и в прекрасном настроении». Как правило, такой простой методики достаточно для расслабления и спокойного ночного отдыха, эффект не заставляет себя ждать.

В любом случае, для качественного восстановления организма после напряженного дня рекомендуется соблюдать простейшие принципы гигиены сна: ложиться и засыпать в одно и то же время, не злоупотреблять напитками, содержащими кофеин, во второй половине дня, отказаться от обильного ужина. А в вечернее время начать готовить себя ко сну – не пользоваться гаджетами, не читать новостей и не смотреть телевизор, а принять теплую ванну, выпить травяной чай и приглушить свет в комнате.

Если простейшие методы саморегуляции не помогают, а сложности с засыпанием и сном в целом продолжают преследовать необходимо обратиться к соответствующим специалистам. Бессонница может быть симптомом многих заболеваний.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители