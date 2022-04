Перечислены пять часто игнорируемых женщинами симптомов рака

По словам американских врачей, страх перед онкологическими заболеваниями часто приводит к тому, что люди обычно не обращают внимание на настораживающие симптомы. Группа американских специалистов перечислила онлайн-изданию Eat This, Not That! пять признаков рака, которые наиболее часто игнорируют женщины.