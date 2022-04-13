Диетолог объяснила, как питание отражается на состоянии кожи

Врач-диетолог и профессор медицинской школы Файеберга Линда Ван Хорн рассказала, как питание человека отражается на состоянии его кожи.

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"Ученые уже доказали, что чаще всего к высыпанию приводит употребление коровьего молока. Поэтому лучше ограничить употребление молочных продуктов",

— посоветовала специалист.

По словам эксперта, нездоровое питание вызывает акне — воспалительное заболевание кожи. Такие продукты, как шоколад, какао, белый рис, чипсы и хлеб, провоцируют появление прыщей.

Диетолог отметила, что любая пища с высоким гликемическим индексом опасна для кожи. Например, чипсы содержат рафинированные углеводы, которые повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания. Ван Хорн отметила, что лучше употреблять больше рыбы, грецких орехов и семян льна, пишет ФАН.