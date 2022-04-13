Диетолог объяснила, как питание отражается на состоянии кожи

Врач-диетолог и профессор медицинской школы Файеберга Линда Ван Хорн рассказала, как питание человека отражается на состоянии его кожи.
"Ученые уже доказали, что чаще всего к высыпанию приводит употребление коровьего молока. Поэтому лучше ограничить употребление молочных продуктов",
— посоветовала специалист.
По словам эксперта, нездоровое питание вызывает акне — воспалительное заболевание кожи. Такие продукты, как шоколад, какао, белый рис, чипсы и хлеб, провоцируют появление прыщей.
Диетолог отметила, что любая пища с высоким гликемическим индексом опасна для кожи. Например, чипсы содержат рафинированные углеводы, которые повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания. Ван Хорн отметила, что лучше употреблять больше рыбы, грецких орехов и семян льна, пишет ФАН.
До этого диетолог Елена Соломатина назвала неочевидные причины для отказа от сахара. По ее словам, причиной для отказа от сахара могут быть не только серьезные заболевания, но и довольно незначительные проблемы: например, при воспалениях кожи отказ от добавленного сахара позволит улучшить ее состояние.