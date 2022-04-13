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1 час назад

Диетологи перечислили привычки перед сном, которые приводят к набору веса

Вечерняя Москва

Специалисты рассказали, какие действия человека перед сном могут привести к набору лишних килограммов.

Названы привычки перед сном, которые приводят к набору веса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первая ошибка — плотный ужин после позднего обеда. Эта привычка ведет к тому, что человек потребляет избыточное количество калорий, которые не успевает сжечь.

Идеальным вариантом будет плотно позавтракать, чтобы зарядить организм энергией. Чистка зубов после еды отбивает желание перекусить, поэтому игнорирование этой процедуры также приводит к набору лишних килограммов.

Третья причина — отсутствие физических нагрузок. Доказано, что прогулка после ужина повышает метаболизм и ускоряет процесс сжигания жира в организме.

Прием пищи во время просмотра фильмов и сериалов отвлекает человека от того, что именно он ест, а значит, что вскоре он вновь ощутит голод. Прием лекарств во второй половине дня также может привести к появлению нежелательных килограммов.

Это приводит к повышению уровня глюкозы и возбуждению аппетита. К таким препаратам относятся некоторые нейролептики, антидепрессанты и стимуляторы, пишет «МК».

Здоровье,
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