Россиянам назвали признаки "глютенового лица"

Также косметолог заявил, что непереносимость глютена опасна тем, что существенно повышает риск развития рака и патологий беременности. В сложных случаях, по его словам, она может спровоцировать ломкость костей и бесплодие. При этом поставить точный диагноз самостоятельно сложно — его можно поставить только по результатам анализов кала и биопсии кишечника. Однако при обнаружении симптомов так называемого глютенового лица его обладателю обязательно нужно обратиться к врачу и лечиться. В заключение Парамонов призвал пройти обследование не только пациента, но и его родственников, так как это заболевание генетическое.