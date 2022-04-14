Россиянам назвали самые вредные продукты в пожилом возрасте

С возрастом гормональные изменения и ухудшающийся обмен веществ уже не позволяют людям питаться тем, к чем они привыкли в молодые годы.

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В связи с этим врач-диетолог Наталья Круглова, слова которой передают «Народные новости», рекомендовала часть привычных продуктов исключить из своего рациона и заменить их другой пищей.

В первую очередь необходимо максимально сократить потребление соли, сахара и сахаросодержащих продуктов.