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2 часа назад

Россиянам назвали самые вредные продукты в пожилом возрасте

Inc-News

С возрастом гормональные изменения и ухудшающийся обмен веществ уже не позволяют людям питаться тем, к чем они привыкли в молодые годы.

Россиянам назвали самые вредные продукты в пожилом возрасте
Фото: Источник фото: ru.depositphotosИсточник фото: ru.depositphotos

В связи с этим врач-диетолог Наталья Круглова, слова которой передают «Народные новости», рекомендовала часть привычных продуктов исключить из своего рациона и заменить их другой пищей.

В первую очередь необходимо максимально сократить потребление соли, сахара и сахаросодержащих продуктов.

Соусы, жирные молочные и мясные продукты, а также другая пища с насыщенными жирами тоже должна употребляться в очень ограниченном режиме.

Здоровье,Наталья Круглова,
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