Врач назвала способы избавления от жира на животе

Врач Риту Салуджа-Шарма назвала способы избавления от жира на животе. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, хотя висцеральный жир накапливается в области живота, это не тот жир, который можно ущипнуть. Он находится глубже и покрывает органы брюшной полости. Целенаправленно избавиться именно от него нельзя, но висцеральный жир можно убрать, уменьшив общий процент жира в организме.

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Салуджа-Шарма посоветовала бороться с жиром при помощи здоровой диеты. Для этого, по ее словам, нужно есть больше фруктов и овощей и ограничить потребление вредной еды.

«Такое питание не только поможет вам сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии», — объясняет она.

Салуджа-Шарма утверждает, что в день нужно съедать 25-30 граммов клетчатки, например, добавляя в блюда ягоды, фасоль или чечевицу. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, уменьшает колебания уровня инсулина в организме, снижает уровень сахара и холестерина и поддерживает микрофлору кишечника.

Врач считает, что худеющим следует устроить сахарный детокс. Сначала, по ее словам, обходиться без сахара будет непросто, но со временем станет легче. Когда возникает тяга к сладкому, специалистка рекомендует съесть фрукт, выпить стакан воды или принять горячий душ.

Салуджа-Шарма советует придерживаться трехразового питания, свести к минимуму перекусы и избегать крекеров, печенья и чипсов. «Питание должно состоять из смеси фруктов и овощей (1/2 вашей тарелки), постных или растительных белков (1/4 тарелки) и цельнозерновых продуктов (1/4 тарелки). Затем, после ужина, пропустите поздний перекус и до завтрака больше не ешьте», — объясняет она.