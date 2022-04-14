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4 часа назад

Диетолог раскрыла россиянам способ перестать переедать из-за стресса

Vse42.ru

Диетолог Нурия Дианова рассказала об эффективном способе борьбы с перееданием из-за стресса.

Диетолог раскрыла россиянам способ перестать переедать из-за стресса
Фото: PixabayPixabay

Диетолог отметила, что во время стресса люди часто начинают употреблять сладости и выпечку.

Эксперт рассказала, что перестать есть сладкое смогут не все, но вредные сладости можно заменить полезными. Нурия Дианова предложила заменить булочки и конфеты на сухофрукты.

– Сухофрукты – сладкие, оставляют приятное послевкусие, не содержат консервантов и насыщены клетчаткой, а значит могут надолго прервать чувство голода, – заявила специалист.

Диетолог предупредила, что нельзя путать сухофрукты с цукатами, в которые добавляют сироп, масло и консерванты. Полезными сладостями увлекаться также не стоит.

– Если вы отказались от тортиков, это не значит, что нужно есть сухофрукты в неограниченных количествах, – продолжила эксперт.

Также диетолог в беседе с "Слово и дело" рассказала, что во время сильного желания полакомиться сладким нужно сделать несколько физических упражнений или прогуляться.

Здоровье,
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