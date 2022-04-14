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3 часа назад

Эксперт назвала три продукта, продлевающих жизнь

Ferra.ru

Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые способствуют продлению жизни. Это морковь, красный лук и петрушка.

Эксперт назвала три продукта, продлевающих жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Морковь, особенно сушёная, богата клетчаткой, в результате в кишечнике снижается и выводится из организма холестерин.

Красный лук, по словам эксперта, — чемпион по флавоноидам среди всех овощей. В нём содержится множество этих веществ. Флавоноиды — это антиоксиданты, защищающие мозг от накопления токсинов и профилактирующие болезнь Альцгеймера.

А петрушка богата калием, котрый помогает сниижать давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Елена Малышева,
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