Эксперт назвала три продукта, продлевающих жизнь

Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые способствуют продлению жизни. Это морковь, красный лук и петрушка.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Морковь, особенно сушёная, богата клетчаткой, в результате в кишечнике снижается и выводится из организма холестерин.

Красный лук, по словам эксперта, — чемпион по флавоноидам среди всех овощей. В нём содержится множество этих веществ. Флавоноиды — это антиоксиданты, защищающие мозг от накопления токсинов и профилактирующие болезнь Альцгеймера.

А петрушка богата калием, котрый помогает сниижать давление.