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3 часа назад

Россиянам назвали опасность чрезмерного употребления воды для некоторых людей

Lenta.ruиещё 1

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал чрезмерное употребление воды опасным для организма и рассказал россиянам о вреде переизбытка жидкости. В беседе с «Пятым каналом» эксперт заявил, что есть некоторые группы людей, которым противопоказано пить слишком много.

Россиянам назвали опасность чрезмерного употребления воды для некоторых людей
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Врач объяснил, что, хотя питье простой воды, а не соков и других напитков, считается частью здорового образа жизни, слишком большое количество жидкости может и навредить организму.

«Средней нормой для здорового человека является 20-25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, — прокомментировал Геннадий Мышков. — Это примерно 1,2 литра или 1,5 литра в сутки».

Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями почек, нарушением обмена веществ, лимфы и с другими хроническими болезнями пить нужно гораздо меньше, обратил внимание эксперт. Он отметил, что переизбыток жидкости может привести к ухудшению общего состояния или даже к госпитализации.

Также реаниматолог добавил, что не стоит заставлять себя пить, если не хочется, иначе начнется рвота. «Человек больше литра жидкости в течение десяти минут не выпьет», — объяснил Геннадий Мышков.

Специалист напомнил, что нужно соблюдать меру в употреблении кофе и других бодрящих напитков, а от алкоголя лучше отказаться вовсе.

Ранее диетолог назвала напитки для снижения холестерина. Джули Аптон назвала полезным чай, гранатовый сок, овсяное молоко.

Здоровье,
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