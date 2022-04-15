Тренер назвала главное препятствие для похудения

Эксперт по снижению веса и фитнес-тренер Стефани Мансур назвала недосып главным препятствием для эффективного похудения. Продолжительность сна является крайне важным фактором в формировании привычки заниматься спортом, цитирует специалиста сайт Today.

Стефани Мансур отмечает, что на успехи в похудении играет образ жизни человека. Многие клиенты фитнес-тренера интересуются, что полезнее для организма: встать раньше и сделать утреннюю зарядку или подольше поспать.

«Утренний фитнес может стать прекрасной привычкой. Спорт утром снижает вероятность того, что вы не найдете время на тренировку днем или вечером, — поясняет Мансур. — Кроме того, люди, начавшие день с пользы для тела, как правило, придерживаются правильного питания в течение дня».

Эксперт отмечает, что если человек хорошо выспался, то заняться спортом сразу после пробуждения — отличная идея. Однако эта практика не подходит для так называемых сов и для тех, кто только начинает физическую активность.

«Сначала необходимо приучить спать себя минимум семь-восемь часов, а затем только заниматься фитнесом», — говорит она.

Мансур утверждает, что полноценный сон играет огромную роль в общем состоянии здоровья. Его недостаток может привести к увеличению веса или затруднить похудение. Также недостаточное количество ночного отдыха, по словам эксперта, влияет на пищевые привычки, повышая вероятность того, что человек захочет съесть что-то вредное.