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2 часа назад

Тренер назвала главное препятствие для похудения

Lenta.ru

Эксперт по снижению веса и фитнес-тренер Стефани Мансур назвала недосып главным препятствием для эффективного похудения. Продолжительность сна является крайне важным фактором в формировании привычки заниматься спортом, цитирует специалиста сайт Today.

Тренер назвала главное препятствие для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стефани Мансур отмечает, что на успехи в похудении играет образ жизни человека. Многие клиенты фитнес-тренера интересуются, что полезнее для организма: встать раньше и сделать утреннюю зарядку или подольше поспать.

«Утренний фитнес может стать прекрасной привычкой. Спорт утром снижает вероятность того, что вы не найдете время на тренировку днем или вечером, — поясняет Мансур. — Кроме того, люди, начавшие день с пользы для тела, как правило, придерживаются правильного питания в течение дня».

Эксперт отмечает, что если человек хорошо выспался, то заняться спортом сразу после пробуждения — отличная идея. Однако эта практика не подходит для так называемых сов и для тех, кто только начинает физическую активность.

«Сначала необходимо приучить спать себя минимум семь-восемь часов, а затем только заниматься фитнесом», — говорит она.

Мансур утверждает, что полноценный сон играет огромную роль в общем состоянии здоровья. Его недостаток может привести к увеличению веса или затруднить похудение. Также недостаточное количество ночного отдыха, по словам эксперта, влияет на пищевые привычки, повышая вероятность того, что человек захочет съесть что-то вредное.

В борьбе за стройное и здоровое тело сначала нужно наладить здоровый режим сна, а лишь затем заниматься спортом, подводит итог эксперт по похудению.

Здоровье,
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