Диетолог объяснила, что нельзя есть женщинам после 40 лет

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о том, какие продукты лучше исключить из рациона женщинам после сорока лет.

Фото: Pixabay Pixabay

Она объяснила, что в первую очередь стоит отказаться от сахара:

Видео дня

«Сорокалетним женщинам нужно убрать сахар в чистом виде: мы все хотим быть молодыми и красивыми. Лучше чай выпить с сухофруктами, с сушеным бананом или манго, чем с сахаром. Но нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или, например, глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке».

Также в список запретных десертов попали карамель и шоколадные конфеты. Последние можно заменить клубникой в шоколаде или сластями из сухофруктов и орехов, которые полезны для желчного пузыря. Однако не все заменители сахара одинаково подходят.

«Конфеты можно заменить на пастилу без сахара типа белевской или фруктовой. Если там только натуральные ингредиенты, то это уже сладость, которая начинает приносить пользу, потому что содержит клетчатку и витамины. Еще нужно понимать, что мед — практически тот же сахар, просто более дорогой. Так, калорийность на 40 килокалорий ниже, но в остальном — все то же самое, просто другой состав и очень дорого», — уточнила Нурия Дианова.

Также диетолог добавила, что лучше всего получать углеводы из круп, хлеба или качественных макарон, а для ускорения метаболизма употреблять белок во время каждого приема пищи. Это могут быть яйца, мясо или сыр.

Кроме того, в ежедневном меню должно быть много разноцветных овощей и фруктов, которые богаты антиоксидантами.

«У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам. То есть не сидеть на одних яблоках, а позволять себе разные фрукты, потому что они покрывают разные потребности. Ограничения могут быть только по аллергии или непереносимости», — посоветовала диетолог.

Помимо всего перечисленного женщинам после сорока лет необходимо не забывать о витамине D, фосфоре и кальции. И если в первом случае без препаратов не обойтись, то кальций и фосфор можно получить из сыров и творога.

Нурия Дианова также заметила, что употребление кофе стоит снизить до минимума, так как этот напиток способствует обезвоживанию, что сказывается на состоянии кожи.