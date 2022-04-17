Сомнолог дал совет по борьбе с бессонницей

«Если человек, условно говоря, спит 6-7 часов, а в постели проводит 9-10 часов, это будет ухудшать качество сна и его фрагментировать. Спать нужно столько же времени, сколько человек находится в кровати. Если он не засыпает 15-20 минут, нужно обязательно вставать, начинать какую-то двигательную активность без яркого света, без поедания пищи, а при появлении сонливости вернуться в постель. Если долго лежать в постели, это будет только раздражать, у человека будут появляться тревожные мысли по поводу того, что он не может заснуть», — заключил он.