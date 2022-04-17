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2 часа назад

Сомнолог дал совет по борьбе с бессонницей

Lenta.ruиещё 2

Если появляется тревожность из-за новостей и не получается уснуть, необходимо обратить внимание на то, как вы готовитесь ко сну. В разговоре с «Лентой.ру» врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин дал несколько советов, как побороть бессонницу.

Сомнолог дал совет по борьбе с бессонницей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чтобы наладить здоровый сон, необходимо придерживаться некоторых простых правил, утверждает Александр Калинкин.

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«Надо, во-первых, ограничивать поглощение информации. Второе — выискивать максимально положительную информацию, не акцентировать свое внимание на отрицательной информации. Это будет уменьшать тревогу у человека. Физическая нагрузка значительно снимает уровень стресса и тревоги, она будет способствовать улучшению качества сна, но ее лучше делать в первой половине дня и достаточно интенсивной. Вечером подойдет активная прогулка на свежем воздухе. Это позволит человеку отвлечься от мыслей, а нагрузка будет давать дополнительный результат. Днем нужно находиться в местах, максимально освещенных солнцем, а вечером минимизировать использование гаджетов, телевизоров, компьютеров. С одной стороны, это воздействие света экрана, а также нарушение выработки мелатонина и ухудшение качества засыпания», — объяснил врач.

Самый глубокий сон наблюдается в первую треть ночи. Оптимальным для засыпания станет интервал с 22 до 23 часов. Но для этого необходимо рано вставать, утверждает сомнолог.

И самое главное правило, чтобы улучшить сон, — нужно ограничить время нахождения в постели, объясняет Александр Калинкин.

«Если человек, условно говоря, спит 6-7 часов, а в постели проводит 9-10 часов, это будет ухудшать качество сна и его фрагментировать. Спать нужно столько же времени, сколько человек находится в кровати. Если он не засыпает 15-20 минут, нужно обязательно вставать, начинать какую-то двигательную активность без яркого света, без поедания пищи, а при появлении сонливости вернуться в постель. Если долго лежать в постели, это будет только раздражать, у человека будут появляться тревожные мысли по поводу того, что он не может заснуть», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бурый рис благотворно влияет на сон и настроение человека.

Здоровье,Елена Соломатина,Александр Калинкин,МГУ,
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