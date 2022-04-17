Назван снижающий уровень холестерина на 20% напиток

Теплый травяной или имбирный чай помогут в снижении уровня холестерина в крови. Об этом стало известно из результатов исследования, обнародованных специалистом Кристофером Шарпом.

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В 2018 году ученые пригласили на обследование 60 человек с гиперлипидемией — повышенным уровнем холестерина. В ходе эксперимента специалисты выявили, что у каждого, кто употреблял пять граммов измельченного имбиря в день, уровень холестерина снизился более чем на 17 процентов.

Отмечается, что имбирь одинаково эффективен как в виде порошка, так и в составе чая. Исследователи добавили, что для более заметного результата необходимо принимать имбирь регулярно. На время данного курса необходимо отказаться от алкоголя и курения, а также начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом, передает Daily Express.

Медицинские специалисты сообщают, что снизить уровень глюкозы в крови помогут чернослив и черника. Чернослив является хорошим источником клетчатки и повышает уровень гормона адипонектина.

Оба фактора могут помочь держать под контролем уровень глюкозы в крови. Этот продукт способен усиливать чувство сытости, подавляя тягу к перекусам, что также позволяет держать вес под контролем.