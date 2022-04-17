Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
2 часа назад

Ученые раскрыли напиток, снижающий уровень холестерина почти на 20 процентов

Вечерняя Москва

Теплый травяной или имбирный чай помогут в снижении уровня холестерина в крови. Об этом стало известно из результатов исследования, обнародованных специалистом Кристофером Шарпом.

Назван снижающий уровень холестерина на 20% напиток
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В 2018 году ученые пригласили на обследование 60 человек с гиперлипидемией — повышенным уровнем холестерина. В ходе эксперимента специалисты выявили, что у каждого, кто употреблял пять граммов измельченного имбиря в день, уровень холестерина снизился более чем на 17 процентов.

Отмечается, что имбирь одинаково эффективен как в виде порошка, так и в составе чая. Исследователи добавили, что для более заметного результата необходимо принимать имбирь регулярно. На время данного курса необходимо отказаться от алкоголя и курения, а также начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом, передает Daily Express.

Медицинские специалисты сообщают, что снизить уровень глюкозы в крови помогут чернослив и черника. Чернослив является хорошим источником клетчатки и повышает уровень гормона адипонектина.

Оба фактора могут помочь держать под контролем уровень глюкозы в крови. Этот продукт способен усиливать чувство сытости, подавляя тягу к перекусам, что также позволяет держать вес под контролем.

Употребление ягод черники удовлетворяет тягу к сладкому, обеспечивая при этом организм необходимыми питательными веществами, в том числе клетчаткой и витамином С. Черника является хорошим источником полифенолов, в частности антоцианов.

Здоровье,Кристофер Шарп,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители