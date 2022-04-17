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2 часа назад

Врач заявила об опасности ручной стирки

Мира Маркина

Врач-невролог, косметолог Наталья Ратникова рассказала об опасности ручной стирки. Об этом медик сообщила порталу «Доктор Питер».

Врач заявила об опасности ручной стирки
Фото: PixabayPixabay

По ее словам, ручная стирка может привести к неприятным последствиям. В первую очередь это чрезмерная сухость кожного покрова. Кроме того, если руки часто находятся в горячей воде, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что может привести к развитию грибковой инфекции и появлению бородавок.

«Вода — это природный растворитель, горячая вода сама по себе вызывает размягчение рогового слоя эпидермиса, нарушая связь между роговыми клетками верхних слоев кожи», — заявила врач.

Ранее врач назвала самый полезный маринад для шашлыка.

Здоровье,
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