Врач заявила об опасности ручной стирки

По ее словам, ручная стирка может привести к неприятным последствиям. В первую очередь это чрезмерная сухость кожного покрова. Кроме того, если руки часто находятся в горячей воде, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что может привести к развитию грибковой инфекции и появлению бородавок.