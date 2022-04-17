Врач заявила об опасности ручной стирки

Врач-невролог, косметолог Наталья Ратникова рассказала об опасности ручной стирки. Об этом медик сообщила порталу «Доктор Питер».
По ее словам, ручная стирка может привести к неприятным последствиям. В первую очередь это чрезмерная сухость кожного покрова. Кроме того, если руки часто находятся в горячей воде, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что может привести к развитию грибковой инфекции и появлению бородавок.
«Вода — это природный растворитель, горячая вода сама по себе вызывает размягчение рогового слоя эпидермиса, нарушая связь между роговыми клетками верхних слоев кожи», — заявила врач.